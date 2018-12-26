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Наслідки землетрусу на Сицилії, фото: facebook.com/kekko.lombardo
Виверження вулкану Етна: на Сицилії стався землетрус магнітудою 4,8 (ВІДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116111-vyverjennya-vulkanu-etna-na-sycyliyi-stavsya-zemletrus-magnitudou-4-8-video-foto.htmlRacurs.ua
На італійському острові Сицилія, на якому розташований найактивніший вулкан Європи — Етна, стався землетрус магнітудою 4,8.
Щонайменше дві людини були травмовані, кілька будівель пошкоджені. Про це повідомляє BBC.
Цей землетрус став найсильнішим із серії підземних поштовхів, спровокованих виверженням Етни. Так, у понеділок фіксувалися поштовхи магнітудою 4,0 та 3,9.
Сьогоднішній землетрус зафіксували о 3.19 за місцевим часом, його епіцентр розташовувався біля муніципалітету Віагранде. Повідомляється, що він викликав паніку серед місцевих жителів, котрі почали вибігати зі своїх будинків.
Крім того, поштовхи відчувалися в розташованому неподалік вулкану місті Катанія.
В останні години фіксується збільшення кількості підземних поштовхів, пов’язаних із Етною, що свідчить про наявність руху магми, яка тисне на стіни вулкану.
Так, за повідомленнями італійських ЗМІ з початку було зареєстровано вже сім землетрусів з магнітудою щонайменше 2,0.
Великий викид вулканічного попелу з Етни в понеділок змусив владу Італії запровадити обмеження щодо роботи найбільшого в південній частині країни аеропорту Катанії. Вчора ці обмеження зняли і, попри землетрус, аеропорт продовжує повноцінно функціонувати.
Нагадаємо, вулкан Етна прокинувся минулого тижня.