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Наслідки землетрусу на Сицилії, фото: facebook.com/kekko.lombardo

Виверження вулкану Етна: на Сицилії стався землетрус магнітудою 4,8 (ВІДЕО, ФОТО)

26 гру 2018, 10:33
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На італійському острові Сицилія, на якому розташований найактивніший вулкан Європи — Етна, стався землетрус магнітудою 4,8.

Щонайменше дві людини були травмовані, кілька будівель пошкоджені. Про це повідомляє BBC.

Цей землетрус став найсильнішим із серії підземних поштовхів, спровокованих виверженням Етни. Так, у понеділок фіксувалися поштовхи магнітудою 4,0 та 3,9.

Сьогоднішній землетрус зафіксували о 3.19 за місцевим часом, його епіцентр розташовувався біля муніципалітету Віагранде. Повідомляється, що він викликав паніку серед місцевих жителів, котрі почали вибігати зі своїх будинків.

Крім того, поштовхи відчувалися в розташованому неподалік вулкану місті Катанія.

В останні години фіксується збільшення кількості підземних поштовхів, пов’язаних із Етною, що свідчить про наявність руху магми, яка тисне на стіни вулкану.

Так, за повідомленнями італійських ЗМІ з початку було зареєстровано вже сім землетрусів з магнітудою щонайменше 2,0.

Великий викид вулканічного попелу з Етни в понеділок змусив владу Італії запровадити обмеження щодо роботи найбільшого в південній частині країни аеропорту Катанії. Вчора ці обмеження зняли і, попри землетрус, аеропорт продовжує повноцінно функціонувати.

Фото: nextquotidiano.it

Фото: facebook.com/kekko.lombardo

Епіцентр землетрусу, карта: BBC

Нагадаємо, вулкан Етна прокинувся минулого тижня.


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