Извержение вулкана Этна: На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8 (ВИДЕО, ФОТО)

Последствия землетрясения на Сицилии, фото: nextquotidiano.it

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На итальянском острове Сицилия, на котором расположен самый активный вулкан Европы — Этна, произошло землетрясение магнитудой 4,8.

По меньшей мере два человека были травмированы, несколько зданий повреждены. Об этом сообщает BBC.

Это землетрясение стало самым сильным из серии подземных толчков, спровоцированных извержением Этны. Так, в понедельник фиксировались толчки магнитудой 4,0 и 3,9.

Сегодняшнее землетрясение зафиксировали в 3.19 по местному времени, его эпицентр располагался возле муниципалитета Виагранде. Сообщается, что он вызвал панику среди местных жителей, которые стали выбегать из своих домов.

Кроме того, толчки ощущались в расположенном неподалеку вулкана городе Катания.

В последние часы фиксируется увеличение количества подземных толчков, связанных с Этной, что свидетельствует о наличии движения магмы, которая давит на стены вулкана.

Так, по сообщениям итальянских СМИ с начала суток было зарегистрировано уже семь землетрясений с магнитудой не менее 2,0.

Большой выброс вулканического пепла из Этны в понедельник заставил власти Италии ввести ограничения относительно работы крупнейшего в южной части страны аэропорта Катании. Вчера эти ограничения сняли и, несмотря на землетрясение, аэропорт продолжает полноценно функционировать.

Напомним, вулкан Этна проснулся на прошлой неделе.