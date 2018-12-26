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Дорожный коллапс, фото — Национальная полиция
Коллапс на дорогах: толщина снега на автомагистралях Украины достигает 60 см (СПИСОК)https://racurs.ua/n116110-kollaps-na-dorogah-tolschina-snega-na-avtomagistralyah-ukrainy-dostigaet-60-sm-spisok.htmlRacurs.ua
Непогода в Украине продолжает усложнять жизнь водителям. Утром 26 декабря снегопады продолжаются в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской областях, фиксируются и порывы ветра 20−25 м/с.
Как сообщил 26 декабря «Укравтодор», толщина снежного покрова за сутки в указанных областях достигает от 6 до 60 см.
Ветер образовал сугробы высотой от 1 до 1,5 м, что затрудняет работу снегоуборочной техники.
В указанных областях местная власть еще вчера начала ограничивать движение.
По состоянию на утро 26 декабря ограничения коснулось таких участков дорог:
Кировоградская область
С 13.00 25 декабря ограничено движение для всех видов транспортных средств на дорогах:
- М-04 (участок Знаменка — Александрия);
- М-13 (Кировоград — Платоново).
Черкасская область
- Н-01 Киев — Знаменка, км 123 + 850 — 241 + 622;
- Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 81 + 300 — 169 + 117.
Полтавская область
С 00.00 26 декабря ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения.
Днепропетровская область
- М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 72 + 088−151 + 680;
- Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 296 + 735 — 370 + 915;
- Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, км 81 + 735 — 105 + 313.
Утром дорожники обещали к обеду завершить уборку снега на дорогах Кировоградской области (Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, в районе села Братолюбовка), Николаевской области (М-13 Кропивницкий — Платоново, км 76 + 140 — 6 участков заносов), Черкасской области (Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, 10 км до границы с Полтавской областью), Полтавской области (Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье) на границе с Черкасской областью.
На остальной территории Украины дороги не в лучшем состоянии, ведь снег продолжает падать в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Средняя температура воздуха на территории страны колеблется от -2 до -8°.
Состояние покрытия в большинстве областей заснеженное, в Херсонской, Донецкой областях — гололедица.
На большинстве перевалочных участках состояние покрытия на Торунском, Вышковском и Ужоцком перевалах заснеженное, на других перевальных участках — мокрое.
Между тем, Укргидрометцентр предупреждает, что снегопады в стране будут продолжаться. В среду-четверг, 26−27 декабря, в Украине временами снег, местами порывы ветра 15−20 м/с.