Погода в Украине на 26 декабря: синоптики прогнозируют снег во всех регионах, кроме юга (КАРТА)

Во всех регионах Украины, кроме юга, ожидаются осадки

https://racurs.ua/n116090-pogoda-v-ukraine-na-26-dekabrya-sinoptiki-prognoziruut-sneg-vo-vseh-regionah-krome-uga-karta.html

Racurs.ua

Во всех регионах страны в среду, 26 декабря, ожидаются осадки — снег и мокрый снег.

Сухой и холодной погода будет только на юге страны и крайнем востоке, сообщил украинский Гидрометцентр.

На большинстве территории ожидается западный ветер скоростью 7−12 м/с.

Температурные показатели будут колебаться от −2… −7° ночью до +2 …+4° днем. На крайнем севере и востоке ночью будет фиксироваться до -9°.

В Киеве погода 26 декабря будут сумрачной, в течение суток ожидается снег. Температура будет колебаться в пределах −6… −8° ночью и −1… +1° днем.

Во Львове следующие сутки также будут снежными. Столбики термометров ночью опустятся до -2 …-4°, а днем ​​поднимутся до 0 … -2°.

В Одессе в течение суток осадков не ожидается. Ночью температура составит -1 …-3°, днем ​​- 0…+2°.

В Днепре 26 декабря синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха ночью составит -5 … -7°, днем ​​2 … 4° мороза.

В Харькове в течение всех суток также ожидаются осадки. Ночью градусники покажут −2…−4, днем ​​— 5 …7° мороза.

Геомагнитный фон в Украине 26 декабря будет спокойным, ожидать стоит только периодических небольших возмущений.

Напомним, что 25 декабря в результате снегопадов, гололеда, метелей и мокрого снега на дорогах Украины объявили чрезвычайное положение. Украинский Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погодных условий на всей территории Украины.