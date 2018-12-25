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В усіх регіонах України, крім півдня, очікуються опади

Погода в Україні на 26 грудня: синоптики прогнозують сніг в усіх регіонах, крім півдня (КАРТА)

25 гру 2018, 15:15
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В усіх регіонах країни у середу, 26 грудня, очікуються опади — сніг та мокрий сніг.

Сухою і холодною буде погода тільки на півдні країни та крайньому сході, повідомив український Гідрометцентр.

На більшості території очікується західний вітер швидкістю 7−12 м/с.

Температурні показники коливатимуться від -2 … -7° вночі до +2 … +4° удень. На крайній півночі і сході вночі фіксуватиметься до -9°.

У Києві погода 26 грудня буде похмурою, протягом доби очікується сніг. Температура коливатиметься в межах -6 … -8° вночі і -1 … +1° удень.

У Львові наступна доба також буде сніжною. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -2 … -4°, а вдень піднімуться до 0… -2°.

В Одесі протягом доби опадів не очікується. Вночі температура становитиме -1 … -3°, вдень — 0 …+2°.

У Дніпрі 26 грудня синоптики прогнозують опади. Температура повітря вночі становитиме -5 … -7°, вдень — −2… −4°.

У Харкові протягом усієї доби також очікуються опади. Вночі термометри покажуть -2 … -4, вдень — -5 … -7°.

Погода в Україні 26 грудня 2018 року. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітний фон в Україні 26 грудня буде спокійним, очікувати варто лише на періодичні невеликі збурення.

Геомагнітний фон, скріншот — gismeteo.ua

Нагадаємо, що 25 грудня внаслідок снігопадів, ожеледиці, хуртовин і мокрого снігу на дорогах України оголосили надзвичайний стан. Український Гідрометцентр попередив про різке погіршення погодних умови на всій території України.

Джерело: Ракурс


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