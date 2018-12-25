Через снігопади, ожеледицю і мокрий сніг на дорогах України оголосили надзвичайний стан (КАРТА)

У вівторок на дорогах України пануватимуть снігопади, ожеледиця, хуртовини і мокрий сніг

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У вівторок, 25 грудня, через снігопади, ожеледицю, хуртовини і мокрий сніг на дорогах України оголосили надзвичайний стан.

Український Гідрометцентр попередив про різке погіршення погодних умови на всій території України. Синоптики прогнозують сьогодні ожеледицю, хуртовини, посилення вітру та мокрий сніг.

В Україні фіксуватимуть пориви вітру 15−20 м/с, в Приазов’ї місцями 25−28 м/с.

Окрім західних областей очікують хуртовини, на дорогах ожеледицю.

У Кіровоградській, Черкаській областях вночі йшов сильний сніг; у Дніпропетровській, вночі місцями і в Миколаївській областях сильний мокрий сніг та дощ, фіксували налипання мокрого снігу, ожеледь.

У Полтавській, вночі та вранці в Кіровоградській та Черкаській областях місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

У Києві 25 грудня синоптики прогнозують помірний сніг, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Приріст снігового покриву в столиці складе 5−10 см. До кінця доби 25 грудня налипання мокрого снігу.

На Київщині 25 грудня сніг (місцями сильний вночі), пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини. До кінця доби 25 грудня налипання мокрого снігу.

«Укравтодор» повідомив, що станом на 6.00 стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей засніжений. У Київській області спостерігаються перемети, у Львівській області — снігова каша, у Вінницькій області — ожеледиця.

На перевальних ділянках Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей падає сніг. Стан покриття на Яблунецькому та Ужоцькому перевалах засніжене, на Торунському перевалі — снігова каша, на решті перевалах мокре.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у високогір’ї Карпат подекуди насипало вже майже метр снігу. В горах очікували погіршення погодних умов через випадіння інтенсивних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу, снігу, хуртовин. У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту також попереджають про погану видимість. Окрім цього, повідомлялося про загрозу сходження лавин.