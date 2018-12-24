У Карпатах подекуди насипало вже метр снігу (ФОТО)

У Карпатах насипало вже майже метр снігу / Фото: pxhere

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У високогір’ї Карпат подекуди насипало вже майже метр снігу. Окрім цього, територією гірського масиву зараз активно «крокує" циклон з Атлантики, тому Карпати впродовж понеділка, 24 грудня, продовжуватиме засипати снігом. Про це повідомляє «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook.

Як зазначають синоптики, в горах очікується погіршення погодних умов через випадіння інтенсивних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу, снігу, хуртовин. У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту також попереджають про погану видимість. Окрім цього, повідомляється про загрозу сходження лавин.

За даними метеорологів, на Драгобраті висота снігового покриву становить 99 см. Лише за добу тут випало до 20 см снігу.

Також на одній з вершин Карпат, розташованій на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей між вершинами Брескул і Данцір, — Пожижевській висота снігового покриву становить 30−82 см, а температура повітря -4,8°С.

Нагадаємо, що у Карпатах 19 грудня місцями намело вже майже 80 см снігу. Окрім того, метеорологи заявляли, що 19−20 грудня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігалася значна снiголавинна небезпека.