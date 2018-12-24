В Карпатах местами намело уже метр снега (ФОТО)

В Карпатах намело уже почти метр снега / Фото: pxhere

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Racurs.ua

В высокогорье Карпат местами насыпало уже почти метр снега. Кроме этого, по территории горного массива сейчас активно «шагает» атлантический циклон, поэтому Карпаты в течение понедельника, 24 декабря, продолжит засыпать снегом. Об этом сообщает «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook.

Как отмечают синоптики, в горах ожидается ухудшение погодных условий из-за выпадения интенсивных осадков в виде дождя, мокрого снега, снега, метелей. В Черногорском горном поисково-спасательном посту также предупреждают о плохой видимости. Кроме этого, сообщается об угрозе схода лавин.

По данным метеорологов, на Драгобрате высота снежного покрова составляет 99 см. Всего за сутки здесь выпало до 20 см снега.

Также на одной из вершин Карпат, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей между вершинами Брескул и Данциж, — Пожижевской высота снежного покрова составляет 30−82 см, а температура воздуха -4,8°С.

Вместе с тем, напомним, что в Карпатах 19 декабря местами намело уже почти 80 см снега. Кроме того, метеорологи заявляли, что 19−20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранялась значительная снеголавинная опасность.