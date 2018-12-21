Гигантский град на юге Африки образовал «снежные» сугробы (ФОТО)

Град в Африке образовал огромные "снежные" сугробы / Фото: Facebook

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Racurs.ua

В Сан-Сити, расположенном в Северо-западной провинции Южной Африки, в декабре выпал сильный град, который образовал «снежные» сугробы. Отметим, что традиционно в первый месяц зимы в этом регионе температура воздуха достигает + 30−40 градусов.

Как сообщает Snowreportsa в Facebook, также в декабре снежило в африканском королевстве Лесото. В значительной степени такая погода в Лесото обусловлена тем, что это единственная страна в мире, которая полностью лежит выше 1,4 км над уровнем моря, а более 80% ее территории находится на высоте выше 1,8 км.

Очевидцы в соцсетях утверждают, снегопады в Лесото бывают раз в 6−8 лет.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в августе 2016 года в королевстве Лесото прошел самый сильный за два десятилетия снегопад.

Также напомним, в августе снег застелил часть пустыни Сахара в третий раз за последние 40 лет. По словам жителей алжирского городка Айн-Сефра, в отдельных районах пустыни выпало до 30 см снега.