Автолюбитель из США оснастил миниатюрный Smart турбореактивным двигателем от вертолета (ВИДЕО)

«Реактивный» Smart. Фото: скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n115981-avtolubitel-iz-ssha-osnastil-miniaturnyy-smart-turboreaktivnym-dvigatelem-ot-vertoleta-video.html

Racurs.ua

Автолюбитель Билл Берг из Колорадо установил на автомобиль Smart (Смарт) турбореактивный двигатель от вертолета, способный выдавать 2 тыс. лошадиных сил и может разогнать транспортное средство до 354 км/ч. Соответствующее видео появилось на ресурсе YouTube.

Сам изобретатель заявил, что считает свое творение «идеальным сочетанием авиации и автомобилестроения».

Реактивная установка с форсажной камерой General Electric T58-GE03 разгоняет авто до 257−273 км/ч. При этом «Смарт» тратит только 57 л топлива.

Автолюбитель сумел даже получить лицензию на свой автомобиль, что допускает его творение на дороги общего пользования. По ним он передвигается, используя стоковый мотор, который раскручивает передние колеса.

Напомним, конструкторы из американского ателье Mil-Spec Automotive (MSA) построили пятый экземпляр рестомода на базе джипа Hummer H1. Кузов выполнили из кевларо-полиуретанового материала, а под капотом поместили собранный вручную двигатель турбодизель 6.6 Duramax. Его отдача составляет 510 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента.