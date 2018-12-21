Автолюбитель зі США обладнав крихітний Smart турбореактивним двигуном від гелікоптера (ВІДЕО)

«Реактивний» Smart. Фото: скріншот із YouTube

https://racurs.ua/ua/n115981-avtolubytel-iz-ssha-obladnav-kryhitnyy-smart-turboreaktyvnym-dvygunom-vid-gelikoptera-video.html

Racurs.ua

Автолюбитель Білл Берг із Колорадо встановив на автомобіль Smart (Смарт) турбореактивний двигун від гелікоптера, що здатний видавати 2 тис. кінських сил та може розігнати транспортний засіб до 354 км/год. Відповідне відео з’явилося на ресурсі YouTube.

Сам винахідник заявив, що вважає свою творіння «ідеальним поєднанням авіації та автомобілебудування».

Реактивна установка з форсажною камерою General Electric T58-GE03 розганяє авто до 257−273 км/год. При цьому «Смарт» витрачає лише 57 л пального.

Автолюбитель зумів навіть отримати ліцензію на свій автомобіль, що допускає його творіння на дороги загального користування. По них він пересувається, використовуючи стоковий мотор, який розкручує передні колеса.

Нагадаємо, конструктори з американського ательє Mil-Spec Automotive (MSA) побудували п’ятий екземпляр рестомода на базі джипа Hummer H1. Кузов машини виконали з кевларо-поліуретанового матеріалу, а під капотом помістили зібраний вручну двигун турбодизель 6.6 Duramax. Його віддача становить 510 кінських сил і 1355 Нм крутного моменту.