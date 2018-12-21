Гігантський град на півдні Африки утворив «снігові» кучугури (ФОТО)

Град в Африці утворив величезні “снігові” кучугури / Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n115983-gigantskyy-grad-na-pivdni-afryky-utvoryv-snigovi-kuchugury-foto.html

Racurs.ua

У місті Сан-Сіті, розташованому в Північно-західній провінції Південної Африки у грудні випав сильний град, який утворив «снігові» кучугури. Зауважимо, що традиційно у перший місяць зими в цьому регіоні температура повітря сягає +30−40 градусів.

Як повідомляє Snowreportsa у Facebook, також у грудні засніжило в африканському королівстві Лесото. Значною мірою така погода у Лесото обумовлена тим, що це єдина держава світу, яка повністю лежить вище 1,4 км над рівнем моря, а понад 80% території знаходиться на висоті вище 1,8 км.

Очевидці у соцмережах стверджують, снігопади у Лесото трапляються раз у 6−8 років.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у серпні 2016 року у королівстві Лесото пройшов найсильніший за два десятиліття снігопад.

Також нагадаємо, у серпні сніг вкрив частину пустелі Сахара втретє за останні 40 років. За словами мешканців алжирського містечка Айн-Сефра, в окремих районах пустелі випало до 30 см снігу.