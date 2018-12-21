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Ракурс
Град в Африці утворив величезні “снігові” кучугури / Фото: Facebook

Гігантський град на півдні Африки утворив «снігові» кучугури (ФОТО)

21 гру 2018, 16:25
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У місті Сан-Сіті, розташованому в Північно-західній провінції Південної Африки у грудні випав сильний град, який утворив «снігові» кучугури. Зауважимо, що традиційно у перший місяць зими в цьому регіоні температура повітря сягає +30−40 градусів.

Фото: град в Африці / Gatsby Spa

Як повідомляє Snowreportsa у Facebook, також у грудні засніжило в африканському королівстві Лесото. Значною мірою така погода у Лесото обумовлена тим, що це єдина держава світу, яка повністю лежить вище 1,4 км над рівнем моря, а понад 80% території знаходиться на висоті вище 1,8 км.

Очевидці у соцмережах стверджують, снігопади у Лесото трапляються раз у 6−8 років.

Фото: сніг у Лесото

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у серпні 2016 року у королівстві Лесото пройшов найсильніший за два десятиліття снігопад.

Також нагадаємо, у серпні сніг вкрив частину пустелі Сахара втретє за останні 40 років. За словами мешканців алжирського містечка Айн-Сефра, в окремих районах пустелі випало до 30 см снігу.

Джерело: Ракурс


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