У Гідрометцентрі розповіли, коли очікується поява льодових явищ на водоймах, фото: Pixabay

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Льодові явища на водоймах України у 2026 році розпочнуться пізніше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що в Україні у першій половині жовтня на більшості річок зберігався малозмінний режим низької осінньої межені (період у гідрологічному циклі річки, коли спостерігаються найнижчі рівні та витрати води, а живлення відбувається переважно за рахунок ґрунтових вод). Локальні дощі суттєво не вплинули на рівні води:

на окремих річках суббасейнів Прип’яті та Середнього Дніпра вони залишаються близькими до найнижчих багаторічних значень, а на верхній ділянці Прип’яті та нижній ділянці Стиру зафіксовано рівні, нижчі за історичні мінімуми;

водність більшості річок басейну Дніпра залишається нижчою за норму. На окремих ділянках вона становить лише 8−27% місячної норми;

температура води у басейні Дніпра та Печенізькому водосховищі перевищує середні багаторічні показники на 1,6−4,2 °С.

Тож, за наявних та очікуваних погодних умов поява льодових явищ на річках і водосховищах басейну Дніпра прогнозується пізніше за середні багаторічні строки: