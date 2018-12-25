Из-за снегопадов, гололеда и мокрого снега на дорогах Украины объявили чрезвычайное положение (КАРТА)

Во вторник на дорогах Украины ожидают снегопады, гололед, метели и мокрый снег

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Racurs.ua

Во вторник, 25 декабря, из-за снегопадов, гололеда, метелей и мокрого снега на дорогах Украины объявили чрезвычайное положение.

Украинский Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погодных условий на всей территории Украины. Синоптики прогнозируют сегодня гололед, метели, усиление ветра и мокрый снег.

В Украине будут фиксировать порывы ветра 15−20 м/с, в Приазовье местами 25−28 м/с.

Кроме западных областей ожидают метели, на дорогах гололед.

В Кировоградской, Черкасской областях ночью шел сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях — сильный мокрый снег и дождь, фиксировали налипание мокрого снега, гололед.

В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.

В Киеве 25 декабря синоптики прогнозируют умеренный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Прирост снежного покрова в столице составит 5−10 см. К концу суток 25 декабря налипание мокрого снега.

На Киевщине 25 декабря снег (местами сильный ночью), порывы ветра 15−20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря налипание мокрого снега.

«Укравтодор» сообщил, что по состоянию на 6.00 состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное. В Киевской области наблюдаются заносы, во Львовской области — снежная каша, в Винницкой области — гололедица.

На перевальных участках Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей идет снег. Состояние покрытия на Яблунецком и Ужоцком перевалах заснеженное, на Торунском перевале — снежная каша, на остальных перевалах мокрое.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в высокогорье Карпат местами насыпало уже почти метр снега. В горах ожидали ухудшения погодных условий из-за выпадения интенсивных осадков в виде дождя, мокрого снега, снега, метелей. В Черногорском горном поисково-спасательном посту также предупреждают о плохой видимости. Кроме этого, сообщалось об угрозе схода лавин.