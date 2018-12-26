В США самолет упал на жилые дома, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

Последствия падения самолета в Су-Фолс, фото: Фото: KFSYabc

https://racurs.ua/n116109-v-ssha-samolet-upal-na-jilye-doma-odin-chelovek-pogib-foto.html

Racurs.ua

Вчера около пяти часов вечера по местному времени в городе Су-Фолс в американском штате Южная Дакота на жилые дома упал самолет.

Пострадали четыре дома, двое из них серьезно повреждены, сообщает CNN со ссылкой на администрацию города.

Самолет какой именно модели упал на город, пока не известно.

На месте падения нашли тело человека — это пилот самолета. Обследование места падения продолжается

«Возможно, будет больше смертельных случаев», — отмечает представитель администрации города Рейган Смит.

«Это выглядело так, будто самолет совершал пикирование в землю», — рассказал журналистам один из свидетелей инцидента.

Ожидается, что сегодня в город прибудут представители Национального совета по безопасности на транспорте — организации, осуществляющей в США расследования обстоятельств аварий на гражданском транспорте.

Напомним, в августе в американском штате Юта один из местных жителей врезался в собственный дом самолетом Cessna 525, чтобы отомстить жене, из-за нападения на которую в состоянии алкогольного опьянения он провел ночь за решеткой. Несмотря на то, что его жена и ребенок в момент инцидента находились в доме, серьезных травм они не получили, а вот пилот самолета погиб.