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Наслідки падіння літака в Су-Фолс, фото: Фото: KFSYabc
У США літак впав на житлові будинки, одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116109-u-ssha-litak-vpav-na-jytlovi-budynky-odna-ludyna-zagynula-foto-video.htmlRacurs.ua
Вчора близько 5-ї години вечора за місцевим часом у місті Су-Фолс в американському штаті Південна Дакота на житлові будинки впав літак.
Постраждали чотири будинки, двоє з них серйозно ушкоджені, повідомляє CNN з посиланням на адміністрацію міста.
Літак якої саме моделі впав на місто, наразі не відомо.
На місті падіння знайшли тіло людини — це пілот літака. Обстеження місця падіння триває
«Можливо, буде більше смертельних випадків», — зазначає представник адміністрації міста Рейган Сміт.
«Це було схоже, ніби літак здійснював пікірування в землю», — розповів журналістам один зі свідків інциденту.
Очікується, що сьогодні до міста прибудуть представники Національної ради з безпеки на транспорті — організації, яка в США здійснює розслідування обставин аварій на цивільному транспорті.
Нагадаємо, у серпні в американському штаті Юта один із місцевих жителів врізався у власний будинок літаком Cessna 525, щоб помститися дружині, через напад на яку в стані алкогольного сп’яніння він провів ніч за ґратами. Попри те, що його дружина та дитина в момент інциденту перебували в будинку, серйозних травм вони не отримали, а от пілот літака загинув.