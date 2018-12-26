У США літак впав на житлові будинки, одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)

Наслідки падіння літака в Су-Фолс, фото: Фото: KFSYabc

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Вчора близько 5-ї години вечора за місцевим часом у місті Су-Фолс в американському штаті Південна Дакота на житлові будинки впав літак.

Постраждали чотири будинки, двоє з них серйозно ушкоджені, повідомляє CNN з посиланням на адміністрацію міста.

Літак якої саме моделі впав на місто, наразі не відомо.

На місті падіння знайшли тіло людини — це пілот літака. Обстеження місця падіння триває

«Можливо, буде більше смертельних випадків», — зазначає представник адміністрації міста Рейган Сміт.

«Це було схоже, ніби літак здійснював пікірування в землю», — розповів журналістам один зі свідків інциденту.

Очікується, що сьогодні до міста прибудуть представники Національної ради з безпеки на транспорті — організації, яка в США здійснює розслідування обставин аварій на цивільному транспорті.

Нагадаємо, у серпні в американському штаті Юта один із місцевих жителів врізався у власний будинок літаком Cessna 525, щоб помститися дружині, через напад на яку в стані алкогольного сп’яніння він провів ніч за ґратами. Попри те, що його дружина та дитина в момент інциденту перебували в будинку, серйозних травм вони не отримали, а от пілот літака загинув.