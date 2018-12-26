В Україні сьогодні спливає 30-денний термін воєнного стану

Воєнний стан використали для зміцнення обороноздатності ЗСУ, фото — dniprograd.org

https://racurs.ua/ua/n116108-v-ukrayini-sogodni-splyvaie-30-dennyy-termin-voiennogo-stanu.html

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У середу, 26 грудня, о 14.00 закінчується термін воєнного стану, який запровадили у 10 областях України місяць тому.

Воєнний стан було введено з 14.00 26 листопада терміном на 30 діб — до 14.00 26 грудня 2018 року. Він діяв в областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську, Вінницьку області.

Причиною введення воєнного стану став напад російських спецпризначенців на українські військові кораблі, який стався 25 листопада в районі Керченської протоки. Російські прикордонники захопили три українських військових судна разом із 24 моряками.

Наразі офіційні особи не коментували перспективу продовження воєнного стану. Президент України Петро Порошенко неодноразово говорив, що його продовжать тільки у випадку повномасштабного наступу Росії.

«Якщо не відбудеться повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжено не буде, і почнеться підготовка до виборів президента», — обіцяв Порошенко в середині грудня на підсумковій річній прес-конференції.

За словами Порошенка, принциповою позицією є те, що воєнний стан не повинен перешкоджати проведенню виборів.

Він також заявляв, що з моменту введення воєнного стану Росія відвела менше 10% тих військ, які були помічені раніше біля кордону України.

Президент підкреслював, що «існувала і продовжує існувати загроза вторгнення збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України».