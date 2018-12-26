В Украине сегодня истекает 30-дневный срок военного положения

Военное положение использовали для укрепления обороноспособности ВСУ, фото — dniprograd.org

https://racurs.ua/n116108-v-ukraine-segodnya-istekaet-30-dnevnyy-srok-voennogo-polojeniya.html

Racurs.ua

В среду, 26 декабря, в 14.00 истекает срок военного положения, который ввели в 10 областях Украины месяц назад.

Военное положение было введено с 14.00 26 ноября сроком на 30 суток — до 14.00 26 декабря 2018 года. Оно действовало в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях.

Причиной введения военного положения стало нападение российского спецназа на украинские военные корабли, которое произошло 25 ноября в районе Керченского пролива. Российские пограничники захватили три украинских военных судна вместе с 24 моряками.

Пока официальные лица не комментировали перспективу продолжения военного положения. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно говорил, что его продолжат только в случае полномасштабного наступления России.

«Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента», — обещал Порошенко в середине декабря на итоговой годовой пресс-конференции.

По словам Порошенко, принципиальной позицией является то, что военное положение не должно препятствовать проведению выборов.

Он также заявлял, что с момента введения военного положения Россия отвела менее 10% тех войск, которые были замечены ранее у границ Украины.

Президент подчеркивал, что «существовала и продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил Российской Федерации на суверенную территорию Украины».