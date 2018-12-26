Рождественское ДТП: в Германии столкнулись две конные повозки, 20 человек пострадали (ФОТО)

Последствия ДТП, фото: msn.com

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В курортном районе вблизи населенного пункта Пфронтен в Баварии на Рождество произошло довольно серьезное ДТП с участием двух прогулочных конных повозок.

В каждой из них находились по 10 пассажиров, включая детей. Все они травмировались, сообщает издание Volksstimme.

Во время движения один из конных экипажей по непонятным причинам неожиданно остановился на железнодорожном переезде. В это время в него врезался другой конный экипаж, который двигался следом и не успел вовремя остановиться. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось.

Отмечается, что в результате ДТП 18 человек получили травмы средней тяжести, двое, в том числе один из водителей, — тяжелые. Для эвакуации пострадавших пришлось задействовать три спасательных вертолета. В частности, один вертолет прислала Австрия.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, предварительной причиной инцидента правоохранители считают небрежность.

Напомним, в мае на Камчатке местный депутат обратился в соответствующие инстанции с просьбой выделить у здания правительства региона «парковочное место» для его кобылы по кличке Ракета. Свою просьбу он мотивировал тем, что из-за роста цен на горючее был вынужден пересесть с автомобиля на лошадь.