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Наслідки ДТП, фото: msn.com
Різдвяна ДТП: у Німеччині зіткнулися два кінні екіпажі, 20 людей постраждали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116107-rizdvyana-dtp-u-nimechchyni-zitknulysya-dva-kinni-ekipaji-20-ludey-postrajdaly-foto.htmlRacurs.ua
У курортному районі поблизу населеного пункту Пфронтен в Баварії на Різдво сталася доволі серйозна ДТП за участі двох прогулянкових кінних екіпажів.
У кожному з них перебували по 10 пасажирів, включаючи дітей. Усі вони травмувалися, повідомляє видання Volksstimme.
Під час руху один із кінних екіпажів з незрозумілих причин несподівано зупинився
на залізничному переїзді. У цей час в нього врізався інший кінний екіпаж, що рухався слідом і не встиг вчасно зупинитися. Внаслідок зіткнення один із транспортних засобів перекинувся.
Зазначається, що внаслідок ДТП 18 осіб отримали травми помірної тяжкості, двоє, зокрема один із водіїв, — важкі. Для евакуації постраждалих довелося застосовувати три рятувальні гелікоптери. Зокрема, один вертоліт надіслала Австрія.
Наразі обставини інциденту встановлюються, попередньою причиною інциденту правоохоронці вважають недбалість.
Нагадаємо, у травні на Камчатці місцевий депутат звернувся до відповідних інстанцій з проханням виділити біля будівлі уряду регіону «паркувальне місце» для його кобили на кличку Ракета. Своє прохання він мотивував тим, що через зростання цін на пальне був змушений пересісти з автомобіля на коня.