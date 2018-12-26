Різдвяна ДТП: у Німеччині зіткнулися два кінні екіпажі, 20 людей постраждали (ФОТО)

Наслідки ДТП, фото: msn.com

https://racurs.ua/ua/n116107-rizdvyana-dtp-u-nimechchyni-zitknulysya-dva-kinni-ekipaji-20-ludey-postrajdaly-foto.html

Racurs.ua

У курортному районі поблизу населеного пункту Пфронтен в Баварії на Різдво сталася доволі серйозна ДТП за участі двох прогулянкових кінних екіпажів.

У кожному з них перебували по 10 пасажирів, включаючи дітей. Усі вони травмувалися, повідомляє видання Volksstimme.

Під час руху один із кінних екіпажів з незрозумілих причин несподівано зупинився

на залізничному переїзді. У цей час в нього врізався інший кінний екіпаж, що рухався слідом і не встиг вчасно зупинитися. Внаслідок зіткнення один із транспортних засобів перекинувся.

Зазначається, що внаслідок ДТП 18 осіб отримали травми помірної тяжкості, двоє, зокрема один із водіїв, — важкі. Для евакуації постраждалих довелося застосовувати три рятувальні гелікоптери. Зокрема, один вертоліт надіслала Австрія.

Наразі обставини інциденту встановлюються, попередньою причиною інциденту правоохоронці вважають недбалість.

Нагадаємо, у травні на Камчатці місцевий депутат звернувся до відповідних інстанцій з проханням виділити біля будівлі уряду регіону «паркувальне місце» для його кобили на кличку Ракета. Своє прохання він мотивував тим, що через зростання цін на пальне був змушений пересісти з автомобіля на коня.