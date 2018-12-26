В Израиле археологи нашли древнюю военную базу персов

Картина Поля-Мари Ленуара «Царь Камбиз II во время осады Пелузия», посвященная одному из эпизодов завоевания Египта, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116106-v-izraile-arheologi-nashli-drevnuu-voennuu-bazu-persov.html

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В расположенной на севере Израиля исторической области Галилея археологи нашли поселение, которое, вероятно, использовал персидский царь Камбиз II в качестве базы во время завоевания Египта.

В наши дни на месте этого поселения в долине Акко расположен холм Тель Кейсан, сообщает издание «N+1» со ссылкой на Haaretz.

Во время раскопок в историческом слое, соответствующем временам персидской державы Ахеменидов, археологи обнаружили значительное количество органического мусора и остатков керамических изделий, которые использовали для приготовления пищи. Часть этой керамики была изготовлена в уже контролируемой персами Финикии, часть — была импортными изделиями из Греции, преимущественно из Афин.

В армии персов во время египетской кампании было немало греческих наемников, кроме того, привлекались корабли финикийцев.

По мнению ученых, эти находки свидетельствуют, что Тель Кейсан мог быть персидской базой во время вторжения в Египет.

Также персидская армия размещалась в соседних поселениях, расположенных на месте нынешних городов Хайфа и Акко.

Персы не первые, кто обратил внимание на стратегическое расположение Тель Кейсана. Находки, датированные VII в. до н. е., указывают, что тогда здесь свою базу обустроили египтяне.

Напомним, на севере Израиля археологи нашли разрушенную синагогу времен римского владычества с мозаиками на библейские сюжеты.