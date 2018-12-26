В Ізраїлі археологи знайшли стародавню військову базу персів

Картина Поля-Марі Ленуара «Цар Камбіз II під час облоги Пелузія», присвячена одному з епізодів завоювання Єгипту, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116106-v-izrayili-arheology-znayshly-starodavnu-viyskovu-bazu-persiv.html

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В розташованій на півночі Ізраїлю історичній області Галілея археологи знайшли поселення, яке, ймовірно, використовував перський цар Камбіз II як базу під час завоювання Єгипту.

В наші дні на місці цього поселення в долині Акко розташований пагорб Тель Кейсан, повідомляє видання «N+1» з посиланням на Haaretz.

Під час розкопок в історичному шарі, котрий відповідає часам перської держави Ахеменідів, археологи знайшли значну кількість органічного сміття та решток керамічних виробів, які використовували для приготування їжі. Частина цієї кераміки була виготовлена в уже контрольованій персами Фінікії, частина — була імпортними виробами з Греції, переважно з Афін. В армії персів під час єгипетської кампанії було чимало грецьких найманців, крім того, залучалися кораблі фінікійців.

На думку вчених, ці знахідки свідчать, що Тель Кейсан міг бути перською базою під час вторгнення до Єгипту.

Також перська армія розміщувалася у сусідніх поселеннях, які розташовані на місці теперішніх міст Хайфа та Акко.

Перси не перші, хто звернув увагу на стратегічне розташування Тель Кейсана. Знахідки, датовані VII ст. до н. е., вказують, що тоді тут свою базу облаштували єгиптяни.

Нагадаємо, на півночі Ізраїлю археологи знайшли зруйновану синагогу часів римського панування з мозаїками на біблійні сюжети.