Ізраїльтяни розробили нову радіолокаційну систему на повітряній кулі. Фото:

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Ракурс

Новий розвідувальний комплекс POINT AIR показали ізраїльські розробники.

Корпорація Israel Aerospace Industries представила на щорічній виставці AUSA 2026 у Вашингтоні новий розвідувальний комплекс POINT AIR. Наповнений гелієм аеростат несе станцію радіолокації з активною фазованою антеною, щоб безперервно розвідувати повітряний і наземний простір. Про це повідомило видання Defense News.

Свій проект ізраїльтяни позиціонують як мобільний засіб раннього попередження. Ця система може працювати у відриві від стаціонарної інфраструктури та переміщатися разом із передовими підрозділами. Можна підняти аеростат на потрібну висоту, щоб подолати обмеження земного рельєфу та своєчасно виявляти безпілотники і крилаті ракети.

Сама РЛС використовує активну електронну решітку, що сканує в поєднанні з механічним обертанням платформи. Завдяки гібридному підходу, сектор огляду становиться 360 градусів. Отримані дані в автоматичному режимі відбираються за рівнем загрози та транслюються у контур управління військами.

Керівництво концерну зазначило, що завданням інженерів було не просте фізичне зменшення існуючих зразків, а концептуальне переосмислення формату аеростатної розвідки.

Нагадаємо, американці хочуть запускати космічні апарати без традиційної ракети. Компанія із Каліфорнії JP Aerospace представила нові комп’ютерні зображення свого перспективного гіперзвукового апарату Hazel, який відокремлюється від висотного дирижабля під назвою SuperTandem.

Джерело: Defense News