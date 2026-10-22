Надрукований на 3D-принтері реактивний дрон-перехоплювач випробували в США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216986-nadrukovanyy-na-3d-prynteri-reaktyvnyy-dron-perehopluvach-vyprobuvaly-v-ssha.html

Ракурс

Компактний реактивний ударний безпілотник Hellhound S3 розробили в США.

Корпус цього БпЛА виготовляють за допомогою 3D-друку. Апарат запускається вертикально з пускового контейнера та може розвивати швидкість до 618 км/год. Розробила дрон американська компанія Cummings Aerospace. Про це пише видання The Defense Blog.

Hellhound S3 має довжину приблизно 90 см і важить близько 5,9 кг. Це легкий і відносно дешевий засіб високоточного ураження.

Такий дрон може переносити один солдат і застосовувати його за потреби у звичайній злітно-посадковій смузі. БпЛА може долати понад 60 км. Безпілотник можна використовувати як роль баражуючого боєприпасу, високоточного засобу ураження або перехоплювача інших дронів.

У Cummings Aerospace кажуть, що можуть виробляти понад 100 таких апаратів щомісяця.

Нагадаємо, американці розробили технологію, яка навчила безпілотник сісти на рухомий корабель без GPS, супутникової навігації та участі оператора БпЛА. Літальний апарат орієнтувався лише за бортовими камерами, датчиками руху та власним програмним забезпеченням.

Джерело: The Defense Blog