Військові США навчили дрон сідати на рухомий корабель без GPS та пілота. Фото:

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Ракурс

Американський безпілотник після виконаного завдання сів на рухомий корабель без GPS, супутникової навігації та участі оператора БпЛА.

Літальний апарат орієнтувався лише за бортовими камерами, датчиками руху та власним програмним забезпеченням. Технологія приземлення була розроблена Центром авіаційних систем ВМС США й підрозділом літальних апаратів (NAWCAD) у штаті Меріленд. Програма вже готова, щоб випробувати її на справжніх бойових кораблях. Про це повідомило Міністерство війни США, передає Interesting Engineering.

Зазначається, що посадка на рухому палубу є дуже складним завданням. Оскільки палуба гойдається на хвилях, то БпЛА має вгадати момент, коли вона опиниться в потрібному положенні. Програма, якою оснащений дрон, поєднує камери, які вже є на борту безпілотника, з алгоритмами наведення, навігації та керування.

У польоті камера розпізнає силует корабля та візуальні орієнтири. Це дозволяє дрону, як пілоту будувати траєкторію посадки. Паралельно алгоритми в реальному часі прогнозують підйом і опускання палуби, щоб апарат м’яко торкнувся її.

Зазначаються, що ця система є модульною і може працювати на різних апаратах — від малих квадрокоптерів до великих ударних дронів.

Нагадаємо, науковці з Делфтського технологічного університету в Нідерландах розробили дрон, який поводиться як птах. Для цього для БпЛА розробили спеціальну антропоморфну кисть, призначену для польоту. Перед посадкою безпілотник обмацує гілку й встановлює, де вона розташована та під яким кутом знаходиться. Після цього він коригує власне положення та надійно хапається за неї. Після цього БпЛА може вимкнути двигуни й економити заряд акумулятора.

Джерело: Interesting Engineering