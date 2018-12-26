Трамп: Shutdown у США триватиме до досягнення угоди щодо прикордонної стіни

Дональд Трамп, фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n116105-tramp-shutdown-u-ssha-tryvatyme-do-dosyagnennya-ugody-schodo-prykordonnoyi-stiny.html

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Часткове призупинення діяльності урядових установ у США, так званий shutdown («шатдаун»), триватиме доти, доки не буде досягнуто угоди щодо фінансування робіт зі спорудження стіни на американо-мексиканському кордоні.

Про це вчора заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє агентство Reuters.

«Я не можу сказати вам, коли уряд знову запрацює, — зазначив Трамп. — Я можу сказати вам, що він не відкриється, доки у нас не буде стіни, огорожі, як би вони це називали. Я буду називати це як завгодно, але це одне і те ж. Це бар'єр від людей, що вливаються в країну, від наркотиків».

Проблеми із фінансуванням близько чверті федеральних програм США, включаючи департаменти внутрішньої безпеки, юстиції та сільського господарства, розпочалися минулого тижня. Парламенту та президентові США не вдається домовитися про фінансування діяльності державних органів через розбіжності в позиціях щодо будівництва прикордонної стіни. Побудова стіни є однією з найчастіше повторюваних обіцянок Трампа, однак члени Демократичної партії відверто виступають проти неї.

Без угоди між Трампом і Конгресом «шатдаун», ймовірно, затягнеться до початку 2019 року.

Нагадаємо, через «шатдаун» у США напередодні Різдва закрили доступ до головної ялинки країни.