Знайди капелюх Санти та панду: спробуйте розгадати популярні святкові головоломки (ФОТО)

Dudolf / Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n116103-znaydy-kapeluh-santy-ta-pandu-sprobuyte-rozgadaty-populyarni-svyatkovi-golovolomky-foto.html

Racurs.ua

Угорський карикатурист Гергелі Дудас, всесвітньо відомий під творчим псевдонімом Dudolf (Дудольф), на своїй сторінці у Facebook оприлюднив кілька нових ілюстрацій-головоломок до Різдва.

Цього разу Дудольф просить знайти капелюх Санта-Клауса, який загубився у морі сніговиків. Ця ілюстрація вже зібрала понад тисячу поширень та 300 коментарів з відповідями користувачів соцмережі.

Дудас впродовж багатьох років кидає виклик інтернет-користувачам з усього світу своїми деталізованими ілюстраціями, на яких потрібно розшукати певну деталь або персонажа (у більшості випадків тваринку). На його малюнках зображено безліч різних істот, які, зазвичай, щільно розташовані одні біля одних.

Окрім капелюха Санти, пропонуємо вам знайти панду серед білих сніговиків, кота серед сов, сніговика у морі білих сніжинок та смайликів, зайця у котячому натовпі та льодяник у морі морозива.

УВАГА: Відповіді на ці загадки розміщено внизу сторінки. Не прокручуйте вниз, доки не спробуєте знайти персонаж самостійно!