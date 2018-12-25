Різдво у сонячній Австралії: ялинки на пляжі, скульптури з піску та Санти-серфери (ФОТО)

Різдво в Австралії / Фото: paisii-kardjali.com

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Дух Різдва не покидає Австралію, незважаючи на спекотну сонячну погоду. Щороку тисячі мешканців Сіднея і туристів, вбраних у святковий одяг, традиційно збираються на місцевому пляжі.

Багато пляжників, а також рятувальники, у цей день одягають капелюхи та бороду Санти-Клауса, оленячі роги і кольорові купальники, створюючи різдвяну атмосферу, пише Daily Mail.

Цими днями в Австралії температура повітря коливається у межах 25−35 градусів. Тисячі відпочивальників користуються літньою погодою для святкування австралійського Різдва на відкритому повітрі.

Сімейний пікнік, сонячні ванни, серфінг, гра у крикет та обмін подарунками — входять до традиційних планів австралійців наприкінці грудня.

«Як правило, по всій території Австралії ми спостерігаємо спекотну і сонячну погоду на Різдво, окрім можливих штормів на півночі штату Квінсленд», — зазначають у Бюро метеорології Австралії.

Разом з тим нагадаємо, що Військово-повітряні сили США, починаючи із 1955 року, відстежують пересування Санта-Клауса земною кулею.