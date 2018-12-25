Відстежити пересування Санти: як ВПС США щороку здійснюють «дитячу» спецоперацію (ФОТО, ВІДЕО)

Відстежити пересування Санти - спецоперація ВПС США / Фото: Скрін YouTube

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Racurs.ua

Військово-повітряні сили США щороку, починаючи із 1955 року, відстежують пересування Санта-Клауса земною кулею.

Понад 60 років тому одна з американських газет випадково опублікувала номер телефону центру військових операцій США під написом «Контакти Санта-Клауса». З того часу тисячі дітей на Різдво щороку телефонують військовим, щоб дізнатися про місцезнаходження Санти, розповідає «Голос Америки».

Відстежити улюбленця дітей можна на сайті Noradsanta. Станом на сьогодні там зазначають, що Санті успішно вдалося доставити 7,281 млрд подарунків.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у США у святвечір тисячі військових та волонтерів стежать за пересуванням Санта-Клауса, який вирушає з подарунками із Північного полюса, і відповідають на дзвінки дітей. Різдвяна «спецоперація» має назву Norad Track Santa.

Також нагадаємо, сьогодні християни західного обряду святкують Різдво Христове за григоріанським календарем. Цей день відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: частина Грецької, Болгарська, Константинопольська, Антіохійська, Румунська, Александрійська, Кіпрська, Фінляндська, Албанська та Православна церква в Америці.

В Україні Різдво Христове за григоріанським календарем відзначається як державне свято. 25 грудня є вихідним днем.