Гігантське «крижане місто» у Китаї прикрасили двома тисячами сніговиків (ФОТО, ВІДЕО)

Гігантське “крижане місто” у Китаї / Фото: Скрін YouTube

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«Крижане місто» у Китаї створили мешканці міста Харбін у північній провінції Хейлунцзян, які взяли участь у традиційному фестивалі зі створення крижаних та снігових скульптур. Температура повітря у цей час вночі сягала -20 градусів.

Загалом учасники та гості фестивалю виліпили понад дві тисячі сніговиків, пише Xinhuanet.

Багато сімей прикрашали своїх сніговиків капелюхами, елементами традиційного вбрання, шаликами та різдвяними прикрасами.

За повідомленнями ЗМІ Китаю, цьогоріч місто Харбін відвідала рекордна кількість туристів. Зокрема, послугами місцевого аеропорту скористалися 20 млн пасажирів. Окрім різдвяного фестивалю сніговиків тут діє парк, в якому мешкає майже тисяча сибірських тигрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ніагарський водоспад перетворився на крижану скульптуру через мороз.