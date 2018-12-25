«Жовто-блакитний кораблик на ялинку»: стартував флешмоб на підтримку українських моряків (ФОТО)

Жовто-блакитний кораблик на ялинку / Фото: Facebook

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Флешмоб «жовто-блакитний кораблик на ялинку» стартував в Україні та за кордоном. Учасникам флешмобу пропонується прикрасити новорічне дерево 24-ма паперовими корабликами жовтого та блакитного кольорів на згадку про 24-х військовополонених моряків ВМС України, яких незаконно утримують в СІЗО Москви.

Акція триває з 25 грудня по 7 січня, повідомляється на Facebook-сторінці організатора «Всесвітнього руху патріотів України».

Наразі до флешмобу долучилися сотні українців у багатьох країнах світу. Світлини з корабликами публікуються з хештегам #Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку та #Save_ukrainian_sailors.

Нагадаємо, 23 грудня у Софії відбулася оригінальна акція протесту — подаровану Москвою новорічну ялинку прикрасили жовто-блакитними корабликами.

Понад 20 українських моряків потрапили в полон 25 листопада цього року внаслідок нападу російських військовослужбовців в акваторії Керченської протоки на кораблі ВМС України, котрі прямували до Азовського моря. Нещодавно наймолодший з моряків написав листа додому.