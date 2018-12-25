Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Желто-голубой кораблик на елку / Фото: Facebook

«Желто-голубой кораблик на елку»: стартовал флешмоб в поддержку украинских моряков (ФОТО)

25 дек 2018, 16:20
999

Флешмоб «желто-голубой кораблик на елку» стартовал в Украине и за рубежом. Участникам флешмоба предлагается украсить новогоднее дерево 24-ю бумажными корабликами желтого и голубого цветов в память о 24-х военнопленных моряках ВМС Украины, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы.

Акция продлится с 25 декабря по 7 января, сообщается на Facebook-странице организатора «Всемирного движения патриотов Украины».

На текущий момент к флешмобу присоединились сотни украинцев во многих странах мира. Фотографии с корабликами публикуются с хэштегом # Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку и #Save_ukrainian_sailors.

Напомним, 23 декабря в Софии состоялась оригинальная акция протеста — подаренную Москвой новогоднюю елку украсили желто-голубыми корабликами.

Свыше 20-ти украинских моряков попали в плен 25 ноября этого года в результате нападения российских военнослужащих в акватории Керченского пролива на корабли ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Недавно самый молодой из моряков написал письмо домой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше