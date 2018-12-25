Акция протеста в Одессе переросла в драку с полицией, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

Акция протеста в Одессе / Фото: Нацполиция

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Акция протеста в Одессе переросла в потасовку с правоохранителями во вторник, 25 декабря. По словам активистов местной ячейки «Автомайдана», в парке 411-й батареи они проводили акцию в защиту 1,5 га зеленой зоны возле Мемориала. В то же время пресс-служба Нацполиции в Одесской области заявила, что активисты устроили драку со стражами порядка с применением слезоточивого газа.

«На акции по защите зеленой зоны в парке жестко запаковали ее участников, среди которых были Виталий Устименко, Олег Кожушняк, Демьян Ганула, Сергей Варламов», — написал местный активист Глеб Жаворонков.

Чуть позже на Facebook-странице «Автомайдана» появилось видео из полицейского участка с задержанным главой местной ячейки Устименко, на котором тот рассказывает о произошедшем.

«Начали задерживать незаконно Ганула, мы бросились его отбивать, тогда задержали Кожушняка… Попробовали доставить его в машину, конечно, мы начали препятствовать этим незаконным действиям полиции… После этого задержали меня», — рассказал Устименко.

В то же время одесские правоохранители утверждают, что на сегодняшней акции против строительства кинологической площадки возле Мемориала 411-й батареи один из активистов ударил полицейского, а другой мешал им посадить в автомобиль правонарушителя. Также в полиции заявляют о драке и использовании слезоточивого газа активистами.

Правоохранители внесли сведения об этом событии в ЕРДР по ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что акции протеста в Одессе, связанные с земельными вопросами и сокращением зеленых зон с последующим созданием на их месте объектов строительства, случаются довольно часто.