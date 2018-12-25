Акція протесту в Одесі переросла у бійку з поліцією, є затримані (ФОТО, ВІДЕО)

Акція протесту в Одесі / Фото: Нацполіція

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Акція протесту в Одесі переросла у штовханину та сутички з правоохоронцями у вівторок, 25 грудня. За словами активістів місцевого осередку «Автомайдану», у парку 411-ї батареї вони проводили акцію на захист 1,5 га зеленої зони біля Меморіалу. Водночас прес-служба Нацполіції в Одеській області заявила, що активісти вчинили бійку з правоохоронцями із застосуванням сльозогінного газу.

«Щойно на акції щодо захисту зеленої зони в парку жорстко запакували її учасників, серед яких були Віталій Устименко, Олег Кожушняк, Дем’ян Ганула, Сергій Варламов», — написав місцевий активіст Гліб Жаворонков.

Трохи згодом на Facebook-сторінці «Автомайдану» з’явилося відео з відділку поліції з затриманим очільником місцевого осередку Устименком, де той розповідає, що трапилося.

«Почали затримувати незаконно Ганула, ми кинулися його відбивати, тоді затримали Кожушняка… Спробували доставити його в машину, звісно, ми почали перешкоджати цим незаконним діям поліції… Після цього затримали мене», — розповів Устименко.

Водночас одеські правоохоронці стверджують, що на сьогоднішній акції проти будівництва кінологічного майданчика біля Меморіалу 411-ї батареї один з активістів вдарив поліцейського, а інший заважав їм посадити в автомобіль правопорушника. Також в поліції заявляють про бійку та використання сльозогінного газу активістами.

Правоохоронці внесли відомості про цю подію до ЄРДР за ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що акції протесту в Одесі, пов’язані із земельними питаннями та скороченням зелених зон з подальшим створенням на їхньому місці об'єктів будівництва, трапляються доволі часто.