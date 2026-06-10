«Шахед» з 50 кг вибухівки застряв в одній із одеських квартир. Фото: НПУ

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Ракурс

Російський «Шахед» із бойовою частиною застряг в одній із квартир Одеси.

У четвер, 10 червня, під час російської дронової атаки один із дронів-камікадзе влучив в багатоповерхівку у Приморському районі. Уламки БпЛА типу «Герань-2» виявили у квартирі на 11-му поверсі. Він містив бойову частину з 50 кг вибухівки, що не здетонувала. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Поліцейські вибухотехніки розрядили та вилучили вибухові матеріали. Бойову частину знищать на полігоні.

Нагадаємо, 20 травня в Одесі російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Його фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кг вибухівки не здетонувала, але вибухотехніки знешкодили дрон.