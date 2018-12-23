Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Акция протеста в Софии, фото — Фейсбук

Подаренную Россией елку болгары украсили желто-голубыми корабликами (ФОТО, ВИДЕО)

23 дек 2018, 20:29
999

В Софии состоялась оригинальная акция протеста — подаренную Москвой новогоднюю елку украсили желто-голубыми корабликами.

Таким образом 23 декабря болгары требовали освободить пленных украинских моряков, сообщила в Фейсбук украинская активистка Ирина фон Бург.

Жители Софии были возмущены тем, что подарок от РФ установили перед знаковой для болгар церковью — собором «Святой Недели». В нем когда-то болгарские коммунисты совершили кровавый теракт, во время которого были убиты 136 мирных граждан, а более полутысячи получили ранения.

Акция протеста в Софии, фото — Фейсбук

К акции присоединились и украинцы, живущие в Софии. Они приносили желтые и синие бумажные кораблики. На многих из них были написаны имена задержанных украинских моряков.

Однако на место вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников и принялась срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.Акция протеста в Софии, фото — Фейсбук

Также на елке вывесили плакаты с надписями «Остановите российскую агрессию», «Заблокируйте российские суда».

Акция протеста в Софии, фото — Фейсбук

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше