Подаренную Россией елку болгары украсили желто-голубыми корабликами (ФОТО, ВИДЕО)

Акция протеста в Софии, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n116047-podarennuu-rossiey-elku-bolgary-ukrasili-jelto-golubymi-korablikami-foto.html

Racurs.ua

В Софии состоялась оригинальная акция протеста — подаренную Москвой новогоднюю елку украсили желто-голубыми корабликами.

Таким образом 23 декабря болгары требовали освободить пленных украинских моряков, сообщила в Фейсбук украинская активистка Ирина фон Бург.

Жители Софии были возмущены тем, что подарок от РФ установили перед знаковой для болгар церковью — собором «Святой Недели». В нем когда-то болгарские коммунисты совершили кровавый теракт, во время которого были убиты 136 мирных граждан, а более полутысячи получили ранения.

К акции присоединились и украинцы, живущие в Софии. Они приносили желтые и синие бумажные кораблики. На многих из них были написаны имена задержанных украинских моряков.

Однако на место вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников и принялась срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.

Также на елке вывесили плакаты с надписями «Остановите российскую агрессию», «Заблокируйте российские суда».