Премьер Болгарии Румен Радев, фото: president.bg

https://racurs.ua/n214534-bolgariya-budet-vetirovat-novyy-paket-sankciy-protiv-rossii-premer.html

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Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, оскільки він може негативно вплинути на її економіку, а також через те, що уряд не погоджується з санкціями проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це заявив новий проросійський прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, який у квітні переміг на парламентських виборах, повідомляє агентство Reuters.

15 червня Рада ЄС розширила санкційний список, додавши до нього 34 особи та 47 організацій, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, «тіньовим флотом» нафто- та газових танкерів, а також інших суб'єктів, причетних до політичного втручання, зокрема очільника РПЦ.

«Існує значний ризик для діяльності компанії «Лукойл», — заявив Радев журналістам напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, маючи на увазі російську нафтову компанію, яка є одним із найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним у країні нафтопереробним заводом у Бургасі.

Ми хочемо, щоб її виключили зі списку, — додав він.

Він також згадав про можливі перебої з постачанням запчастин для Софійського метро та Радев.

Усі ці питання доведеться вирішувати в рамках органів, що приймають рішення в ЄС, — заявив прем'єр Болгарії. — Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі сприяли миру?

Радев заявив, що Болгарія не погоджується із санкціями проти високопоставлених діячів РПЦ:

Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за рамки економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише охопити й релігію.

Водночас він зазначив, що Болгарія не буде перешкоджати спільним рішенням ЄС щодо України:

Ми будемо підтримувати процес переговорів щодо вступу України до ЄС.

Джерело: Reuters