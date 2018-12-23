Подаровану Росією ялинку болгари прикрасили жовто-блакитними корабликами (ФОТО, ВІДЕО)

Акція протесту у Софії, фото — Фейсбук

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У Софії відбулася оригінальна акція протесту — подаровану Москвою новорічну ялинку прикрасили жовто-блакитними корабликами.

У такий спосіб 23 грудня болгари вимагали звільнити полонених українських моряків, повідомила у Фейсбук Ірина фон Бург.

Мешканці Софії були обурені тим, що подарунок від РФ встановили перед знаковою для болгарів церквою — храмом «Свята Неділя». У ньому колись болгарські комуністи здійснили кривавий теракт, під час якого було вбито 136 мирних громадян, а понад півтисячі поранено.

До акції долучилися й українці, що живуть в Софії. Вони приносили жовті та сині паперові кораблики. На багатьох з них були виписані імена затриманих українських моряків.

Також на ялинці вивісили плакати з написами «Зупиніть російську агресію», «Заблокуйте російські судна!».

Проте на місце викликали поліцію, яка ідентифікувала всіх учасників і заходилася зривати з ялинки листівки, кораблики та прапорці України і Болгарії.