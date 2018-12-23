КПВВ працюватимуть у період свят без зміни графіку, фото — MRPL.city

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Бойовики ЛДНР змушують громадян ночувати у «сірій» зоні між контрольно-пропускними пунктами в’їзду-виїзду.

Найманці направляють громадян через лінію розмежування після закінчення графіку роботи КПВВ, повідомили 23 грудня в прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС).

В ООС зафіксували цього тижня численні порушення представниками рейкових республік режиму роботи КПВВ. Бойовики направляють громадян через лінію розмежування після закінчення встановленого графіком часу роботи контрольних пунктів і створюють потенційну загрозу для життя і здоров’я громадян. Їм фактично пропонується заночувати на морозі у так званій «сірій зоні».

Українські прикордонники після закінчення роботи КПВВ додатково оформили та пропустили через лінію розмежування приблизно 1,5 тис. громадян.

Командування ООС наголосило, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щоденно без вихідних, контрольно-перевірочні заходи здійснюються згідно зимового графіку з 08.00 до 17.00.

Такий режим роботи не змінюватимуть й впродовж періоду новорічно-різдвяних свят.

В ООС застерігають: будь-яка інформація щодо закриття КПВВ в новорічно-різдвяні свята є недостовірною та фейковою.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що окупанти штучно збільшують черги на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні проведення операції Об'єднаних сил, змушуючи сотні людей стояти на морозі,