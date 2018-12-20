Окупанти з ЛДНР умисно змушують сотні осіб стояти у чергах на КПВВ під час морозів

Сотні людей збираються у кілометрових чергах на КПВВ зі сторони Луганська, фото — "Донецькі новини".

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Окупанти штучно збільшують черги на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні проведення операції Об'єднаних сил, змушуючи сотні людей стояти на морозі, повідомляється у черговому звіті ОБСЄ.

Сотні людей збираються у кілометрових чергах на КПВВ зі сторони Луганська. Окупанти навмисно наражають на небезпеку мирне населення, змушуючи стояти на морозі.

За даними звіту СММ ОБСЄ, 19 грудня о 9.40 на блокпості збройних формувань РФ та їхніх найманців, розташованому на південь від мосту в Станиці Луганській, спостерігачі бачили, що в черзі на перехід до підконтрольних владою України районів чекали приблизно 1,5 тис. осіб, а в протилежному напрямку — близько 30 людей.

Команда СММ бачила ще 150 осіб у черзі на розташованій неподалік автобусній зупинці.

Приблизно через чотири години на КПВВ, розташованому на північ від мосту в Станиці Луганській, члени патруля місії зафіксували, що в черзі на перехід до підконтрольних владою України районів чекали приблизно 350 осіб, а в протилежному напрямку — приблизно 1 тис. осіб.

Два чоловіка і жінка, віком приблизно від 70 до 79 років, розповіли членам патруля СММ, що окупанти навмисно змусили їх чекали спочатку впродовж двох із половиною годин, щоб пройти через їхній блокпост, а потім ще півтори години, аби пройти КПВВ збройних формувань РФ та їхніх найманців.

Українська сторона СЦКК заявляє, що навмисне створення черг в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ наражає на небезпеку мирне населення.

Нагадаємо, що восени цього року українська влада реконструювала декілька КПВВ на лінії зіткнення. У вересні, наприклад, завершили реконструкцію контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду «Мар'їнка». На ці роботи витратили 11,2 млн грн з обласного бюджету. КПВВ «Мар'їнка» тепер має дві зали очікування (по одному на в’їзд та виїзд). Вони обладнані системами вентиляції, кондиціонування та обігріву. Влада ремонтує й решту КПВВ, що діють на Донеччині, — «Новотроїцьке», «Гнутове» та «Майорськ».