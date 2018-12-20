Оккупанты ЛДНР умышленно заставляют сотни людей стоять в очередях на КПВВ при морозе

Сотни людей собираются в километровых очередях на КПВВ со стороны Луганска, фото — "Донецкие новости"

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Оккупанты искусственно увеличивают очереди на контрольних пунктах въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил, заставляя сотни людей стоять на морозе, сообщается в очередном отчете ОБСЕ.

Сотни людей собираются в километровых очередях на КПВВ со стороны Луганска. Оккупанты намеренно подвергают опасности мирное население, заставляя стоять на морозе.

По данным отчета СММ ОБСЕ, 19 декабря в 9.40 на блокпосту вооруженных формирований РФ и их наемников, расположенном к югу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели, что в очереди на переход в подконтрольные властью Украины районыждали примерно 1,5 тыс. человек, а в противоположном направлении —около 30 человек.

Команда СММ видела еще 150 человек в очереди на расположенной неподалеку автобусной остановке.

Примерно через четыре часа на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, члены патруля миссии зафиксировали, что в очереди на переход в подконтрольне Украиной районы ждали примерно 350 человек, а в противоположном направлении — примерно 1 тыс. человек.

Мужчина и женщина в возрасте примерно от 70 до 79 лет, рассказали членам патруля СММ, что оккупанты намеренно заставили их ждать сначала два с половиной часа, чтобы пройти через их блокпост, а потом еще полтора часа, чтобы пройти КПВВ вооруженных формирований РФ и их наемников.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что умышленное создание очередей в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население.

Напомним, что осенью этого года украинская власть реконструировала несколько КПВВ на линии соприкосновения. В сентябре, например, завершили реконструкцию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Марьинка». На эти работы потратили 1,12млн грн из областного бюджета. КПВВ «Марьинка» теперь оборудована двумя залами ожидания (по одному на въезд и выезд).

Власть ремонтирует и остальные КПВВ, действующие в Донецкой области — «Новотроицкое», «Гнутово» и «Майорское».