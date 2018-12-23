КПВВ будут работать в период праздников без изменения графика, фото — MRPL.city

https://racurs.ua/n116046-boeviki-ldnr-zastavlyaut-grajdan-nochevat-na-moroze-v-seroy-zone-oos.html

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Боевики ЛДНР заставляют граждан ночевать в «серой» зоне между контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда.

Наемники направляют граждан через линию разграничения после окончания графика работы КПВВ, сообщили 23 декабря в пресс-службе операции Объединенных сил (ООС).

В ООС зафиксировали на этой неделе многочисленные нарушения представителями фейковых республик режима работы КПВВ. Боевики направляют граждан через линию разграничения по истечении установленного графиком времени работы контрольных пунктов и создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Им фактически предлагается заночевать на морозе в так называемой «серой зоне».

Украинские пограничники после окончания работы КПВВ дополнительно оформили и пропустили через линию разграничения примерно 1,5 тыс. граждан.

Командование ООС отметило, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются согласно зимнего графика с 08.00 до 17.00.

Такой режим работы не будут менять и в течение периода новогодних и рождественских праздников.

В ООС предостерегают: любая информация о закрытии КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковой.

Ранее «Ракурс» сообщал, что оккупанты искусственно увеличивают очереди на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил, заставляя сотни людей стоять на морозе.