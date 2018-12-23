Кризис отношений между президентом и Сенатом в США продолжается, фото — DW

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Приостановка работы федерального правительства США может продолжиться и после 28 декабря и длиться до середины января 2019 года.

Федеральные служащие получат зарплату, которую они заработали до 28 декабря, а вот со временем могут возникнуть проблемы, заявил 23 декабря в эфире телеканала Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени.

«Я не считаю, что в предстоящие два дня ситуация будет развиваться быстро. Я считаю весьма вероятным то, что прекращение выйдет за рамки 28декабря и продлится до открытия новой сессии Конгресса», — предупредил он.

Правительство в любом случае приостановит работу в воскресенье, а люди получат чеки за заработанное. Следующий срок выдачи зарплаты наступает 11 января. Именно в этот период и могут возникнуть проблемы с зарплатой.

Следующее заседание верхней палаты состоится не ранее 27 декабря, то есть после Рождества.

Напомним, что американские законодатели не сумели принять бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря, но обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв компромиссной резолюции, которая позволила бы временно избежать закрытия федеральных ведомств. Камнем преткновения стал размер ассигнований на строительство пресловутой стены на границе с Мексикой.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для других госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

Несогласованным остался вопрос расходов в размере 5,7млрд долл. на строительство стены на границе с Мексикой. Для принятия документов, которые подразумевают годовое или краткосрочное финансирование правительства, необходимо не менее 60 голосов законодателей, а Республиканская партия, поддерживающая инициативу Трампа, имеет в верхней палате Конгресса лишь 51 голос.

Срыв договоренностей с сенаторами стал причиной того, что президент Трамп будет встречать Рождество в Вашингтоне. Он отменил запланированную ранее поездку во Флориду.