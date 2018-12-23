Shutdown в США: Трамп не договорился с сенаторами и будет встречать Рождество в Вашингтоне

Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n116025-shutdown-v-ssha-tramp-ne-dogovorilsya-s-senatorami-i-budet-vstrechat-rojdestvo-v-vashingtone.html

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Президент США Дональд Трамп отменил запланированную ранее поездку во Флориду.

Таким образом, католическое Рождество он будет встречать в столице страны Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Отмечается, что Трамп планировал поехать со своей семьей на поместье во Флориде, однако в пятницу решил остаться в Вашингтоне, если не удастся решить критическую ситуацию с бюджетом, которая привела к «шатдауну» — частичной остановке деятельности правительственных учреждений.

Пока не известно, как долго он планирует не покидать столицу страны.

В то же время есть все основания считать, что «шатдаун» затянется как минимум на период празднования Рождества в США, поскольку Сенат не смог договориться о финансировании правительства с Трампом, который требует выделения больших средств на строительство пограничной стены. Лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл отправил сенаторов домой до четверга. Но он добавил, что снова соберет их, если соответствующее соглашение будет достигнуто.

Сейчас в США прекращено финансирование около четверти программ федерального правительства — включая департаменты внутренней безопасности, юстиции и сельского хозяйства.

Напомним, «шатдаун» начался 22 декабря в 7.00 по киевскому времени.