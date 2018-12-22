Орангутанги умнее семилетних детей

https://racurs.ua/n116024-orangutangi-umnee-semiletnih-detey-uchenye.html

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Ученые провели ряд исследований в Лейпцигском зоопарке в Германии и пришли к выводу, что орангутанги умнее семилетних детей.

Установлено, что орангутанги быстрее решают сложные задачи, чем дети. Кроме того, они не требуют подсказок, по сравнению с детьми, пишет «ВВС Россия».

Орангутангам давали вертикальную трубу, в которой находилась корзина с наградой, а также прямой кусок проволоки. Вторая задача была подобной, обезьянам выдали горизонтальную трубу и проволоку, изогнутую под углом 90 градусов.

В первом случае обезьянам нужно было согнуть крючок из проволоки, чтобы достать награду из вертикальной трубы. Во втором типе задач нужно было разогнуть проволоку, чтобы ею вытолкнуть из трубы награду.

Все орангутанги справились с задачей, а двое из них достали награду из трубы за считанные минуты. Дети 3−5 лет очень редко справлялись с задачей, среди семилетних детей нашли правильное решение менее 50%. Только восьмилетние дети почти сразу догадывались, что проволоку надо согнуть или разогнуть.