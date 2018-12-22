Орангутанги розумніші за семирічних дітей

https://racurs.ua/ua/n116024-orangutangy-rozumnishi-za-semyrichnyh-ditey-vcheni.html

Racurs.ua

Вчені провели низку дослідів у Лейпцігському зоопарку в Німеччині та зробили висновок, що орангутанги розумніші за семирічних дітей.

Встановлено, що орангутанги швидше вирішують складні завдання, ніж діти. Окрім того, вони не потребують підказок, порівняно з дітьми, пише «ВВС Росія».

Орангутангам давали вертикальну трубу, в якій містився кошик з нагородою, що має ручку, а також прямий шматок дроту. Друга задача була подібною, мавпам видали горизонтальну трубу та дріт, вигнутий під кутом 90 градусів.

У першому випадку мавпам потрібно було зігнути гачок з дроту, щоб дістати нагороду з вертикальної труби. У другому типі завдань потрібно було розігнути дріт, щоб ним виштовхнути з труби нагороду.

Всі орангутанги впоралися з завданням, а двоє з них дістали нагороду з труби за лічені хвилини. Діти віком 3−5 років дуже рідко справлялися з завданням, серед семирічних дітей знайшли правильне рішення менше 50%. Лише восьмирічні діти майже відразу здогадувалися, що дріт треба зігнути або ж розігнути.