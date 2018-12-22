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Ракурс
До Православної церкви України приєдналася парафія Московського патріархату

До Православної церкви України на Львівщині приєдналася парафія Московського патріархату

22 гру 2018, 21:25
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Парафія святих першоверховних апостолів Петра і Павла Московського патріархату в Україні міста Жовкви Львівської області сьогодні, 22 грудня, приєдналася до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомив у Facebook архімандрит Маркіян Каюмов.

Таке рішення парафія прийняла сьогодні під час засідання парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму. Представники ПЦУ також підтвердили цю інформацію.

«Возлюблені у Христі брати і сестри! Шанобливо повідомляємо, що сьогодні, 22 грудня парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви приєдналася до помісної автокефальної Православної церкви України», — повідомив архімандрит Каюмов на сторінці у Facebook «Жовква — моє місто».

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, чи підписав президент України Петро Порошенко законопроект № 5309, відповідно до якого Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) перейменовується у Російську православну церкву.

Джерело: Ракурс


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