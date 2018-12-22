К Православной церкви Украины во Львовской области присоединился приход Московского патриархата

К Православной церкви Украины присоединился приход Московского патриархата

https://racurs.ua/n116023-k-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy-vo-lvovskoy-oblasti-prisoedinilsya-prihod-moskovskogo-patriarhata.html

Racurs.ua

Приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского патриархата в Украине города Жовква Львовской области сегодня, 22 декабря, присоединился к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в Facebook архимандрит Маркин Каюмов.

Такое решение приход принял сегодня во время заседания приходского совета во главе с настоятелем храма. Представители ПЦУ также подтвердили эту информацию.

«Возлюбленные во Христе братья и сестры! Уважительно сообщаем, что сегодня, 22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква присоединился к поместной автокефальной Православной церкви Украины», — сообщил архимандрит Каюмов на странице в Facebook «Жовква — мой город».

Напомним, что сегодня стало известно, подписал ли президент Украины Петр Порошенко законопроект № 5309, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименовывается в Российскую православную церковь.