Переименование церкви Московского патриархата: стало известно, подписал ли законопроект Порошенко

Порошенко подписал законопроект о Российской православной церкви

https://racurs.ua/n116014-pereimenovanie-cerkvi-moskovskogo-patriarhata-stalo-izvestno-podpisal-li-zakonoproekt-poroshenko.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 23 декабря, подписал законопроект № 5309, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименовывается в Российскую православную церковь. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Полное название подписанного Порошенко законопроекта — «О внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Изменения касаются названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины.

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в законе создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать», —подчеркнул Порошенко после подписания законопроекта.

Он утверждает, что изменения соответствуют принципу свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. Также президент добавил, что никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Напомним, что в Московском патриархате заявили, что считают закон о переименовании антиконституционным.