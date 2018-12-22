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Ракурс
Порошенко подписал законопроект о Российской православной церкви

Переименование церкви Московского патриархата: стало известно, подписал ли законопроект Порошенко

22 дек 2018, 16:10
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 23 декабря, подписал законопроект № 5309, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименовывается в Российскую православную церковь. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Полное название подписанного Порошенко законопроекта — «О внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Изменения касаются названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины.

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в законе создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать», —подчеркнул Порошенко после подписания законопроекта.

Он утверждает, что изменения соответствуют принципу свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. Также президент добавил, что никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Напомним, что в Московском патриархате заявили, что считают закон о переименовании антиконституционным.

Источник: Ракурс


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