Перейменування церкви Московського патріархату: стало відомо, чи підписав законопроект Порошенко

Порошенко підписав законопроект про Російську православну церкву

https://racurs.ua/ua/n116014-pereymenuvannya-cerkvy-moskovskogo-patriarhatu-stalo-vidomo-chy-pidpysav-zakonoproekt-poroshenko.html

Racurs.ua

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 23 грудня, підписав законопроект № 5309, відповідно до якого Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) перейменовується у Російську православну церкву. Про це повідомила прес-служба президента.

Повна назва підписаного Порошенком законопроекту — «Про внесення змін до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Зміни стосуються назви релігійних організацій, які входять у структуру релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює військову агресію проти України.

«Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати», — наголосив Порошенко після підписання законопроекту.

Він стверджує, що зміни відповідають принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій. Також президент додав, що жодного обмеження конституційних прав громадян не буде.

Нагадаємо, що у Московському патріархаті заявили, що вважають закон про перейменування антиконституційним.