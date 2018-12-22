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Ракурс
Порошенко підписав законопроект про Російську православну церкву

Перейменування церкви Московського патріархату: стало відомо, чи підписав законопроект Порошенко

22 гру 2018, 16:10
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Президент України Петро Порошенко сьогодні, 23 грудня, підписав законопроект № 5309, відповідно до якого Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) перейменовується у Російську православну церкву. Про це повідомила прес-служба президента.

Повна назва підписаного Порошенком законопроекту — «Про внесення змін до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Зміни стосуються назви релігійних організацій, які входять у структуру релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює військову агресію проти України.

«Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати», — наголосив Порошенко після підписання законопроекту.

Він стверджує, що зміни відповідають принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій. Також президент додав, що жодного обмеження конституційних прав громадян не буде.

Нагадаємо, що у Московському патріархаті заявили, що вважають закон про перейменування антиконституційним.

Джерело: Ракурс


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